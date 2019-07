Na onder meer Adyen in Amsterdam, Network International in Londen en Nexi in Milaan, krijgen we mogelijk ook een betaalspecialist op Euronext Brussel. UnifiedPost, met zetel in Terhulpen, is gespecialiseerd in documentverwerking en in betaaloplossingen. Volgens De Tijd wil UnifiedPost eind dit jaar of begin volgend jaar naar de beurs trekken en zo'n 100 miljoen euro ophalen.