Aziatische beurzen op winst

In Azië trekken de aandelenbeurzen hoger in het zog van een positieve sessie op Wall Street gisteren. Beleggers zijn hoopvol over een Amerikaans-Chinese handelsdeal en over een 'zachte' brexit. De grootste winsten zijn voor Zuid-Korea. Australië en Hongkong tekenen meer bescheiden winsten op. China blijft dichtbij huis. In Japan zijn de beurzen gesloten omwille van een feestdag.