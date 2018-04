ING laat koersdoel Nyrstar zakken

Goedemorgen! We hebben een drukke week voor de boeg met enkele belangrijke economische cijfers en het rentebesluit van de ECB (donderdag), en vooral veel bedrijfsresultaten. We kijken onder meer naar het volgende uit:

1. Koelt Europese economie verder af?

Het onderzoeksbureau IHS Markit publiceert maandag de PMI-indicator, een maatstaf van de economische groei in de eurozone. Economen kijken met meer dan gewone belangstelling uit naar de indicator, omdat hij in februari en maart meer daalde dan verwacht. De terugval in maart was gedeeltelijk te wijten aan slecht weer.

Economen voorspellen dat de PMI-indicator in april afbrokkelde naar 54,8 punten, tegenover 55,2 punten in maart. Een score boven 50 punten wijst op een stijging van de economische activiteit in de privésector. De Europese Centrale Bank (ECB) vergadert donderdag. Maar economen verwachten niet dat de ECB volgende week al een beslissing neemt over de afbouw van de obligatieaankopen.

2. Hoe snel groeit Belgische economie?

De Nationale Bank publiceert vrijdag een eerste raming van de economische groei in het eerste kwartaal. BNP Paribas, KBC en ING voorspellen dat de Belgische economie met 0,6 procent is gegroeid, tegenover 0,5 procent in het vierde kwartaal.

De grootbanken verwijzen naar de stijging van het ondernemersvertrouwen. Ook de VS publiceren groeicijfers. De groei van de Amerikaanse economie vertraagde wellicht naar 2,1 procent op jaarbasis, versus 2,9 procent.

3. Hoeveel groeit de omzet van Amazon?

De techreuzen Facebook (woensdag), Microsoft en Amazon (beide donderdag) publiceren na de slotbel op Wall Street resultaten. Voor Amazon verwachten analisten een winstdaling van 20 procent tot 1,19 dollar per aandeel. Amazon geeft zelf geen winstprognose, waardoor de verrassing - negatief of positief - heel groot kan uitvallen.

Beleggers in Amazon weten dat een kwartaalwinst niet de grootste prioriteit is voor Jeff Bezos. De CEO offert al te graag winst op in ruil voor nieuwe omzetmogelijkheden. Die omzet zou in het eerste kwartaal met liefst 40 procent stijgen tot 50,16 miljard dollar. Over heel 2018 zien analisten een omzetstijging van 31 procent. Het aandeel leed recent onder tweets van president Trump die vindt dat de Amerikaanse post zich laat gebruiken door de e-commercereus. Analisten laten er zich niet van de wijs door brengen. ‘Amazon kan donderdag alle verwachtingen verpulveren’, zegt Golman Sachs.