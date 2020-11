Bitcoin tikt 18.000 dollar aan

We komen nog even terug op de uitspraken van Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve. Op een virtueel event van de Bay Areal Council in Californië zei hij dinsdag dat het te vroeg is om te stoppen met de noodprogramma’s om de economische weerslag van de coronapandemie op te vangen. Het aantal coronabesmettingen in de VS neemt weer toe en de Amerikaanse economie heeft nog een lange weg voor de boeg vooraleer ze helemaal hersteld is.