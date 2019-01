Aziatische beurzen stabiel

SAP is bezig aan de omwenteling richting clouddiensten, en dat maakt "new cloud bookings" een van de belangrijkste datapunten op de resultatenrekening. Van daar komt de toekomstige groei immers: SAP wil tegen 2023 zijn omzet uit de cloud verdrievoudigen. In het vierde kwartaal zette SAP 23 procent meer omzet neer dan in het derde kwartaal: dat is een vertraging van het groegere groeitempo.