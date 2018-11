Aziatische beurzen starten november met winst

De Mechelse specialist in moleculaire diagnostiek Biocartis gaat op de conferentie van de 'Association for Molecular Pathology' (AMP) in San Antonio, Texas acht samenvattingen (abstracts) van studies presenteren. De studies tonen de goede prestaties van het Idylla-platform aan in vergelijking met bestaande testmethodes, met het gebruiksgemak, de volledig geautomatiseerde workflow en het snelle resultaat als bijkomende voordelen. De studies werden uitgevoerd door gerenommeerde oncologiespecialisten in de VS.