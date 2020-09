Aziatische beurzen stijgen op nieuwe stimulushoop

De buitengewone algemene vergadering bij Fountain die op 29 september was gepland, zal over de resoluties 9 tot 14 niet kunnen beraadslagen en stemmen. Het vereiste quorum hiervoor werd niet bereikt, liet Fountain donderdagavond weten in een persbericht .

Daarom zal er op 30 oktober (om 10 uur) een tweede BAV plaatsvinden die wel over de resoluties 9 tot 14 kan stemmen. Het belangrijkste agendapunt van die BAV is een kapitaalverhoging. De Waalse leverancier van warme dranken aan kmo’s heeft extra geld nodig. Fountain werd zwaar getroffen door de lockdowns en stond er vóór de coronacrisis al niet zo goed voor.

Voor de geplande kapitaalverhoging is trouwens nog niet alles in kannen en kruiken. Een aantal opschortende voorwaarden is op heden nog niet vervuld. Fountain zegt er mee bezig te zijn. De kapitaalverhoging is noodzakelijk ‘om de activiteiten langer dan 12 maanden te kunnen voortzetten’, aldus het persbericht.