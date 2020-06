Aziatische beurzen veren krachtig op

De initiële conversieprijs is bepaald op 55,32 euro. Dat is een premie van 32,5 procent boven de referentieprijs van 41,75 euro. Die prijs komt overeen met de prijs waartegen aandelen in de ‘gelijktijdige versnelde plaatsing’ worden verkocht.

Over sommige bepalingen in de voorwaarden van de obligaties die in werking treden in geval van een controlewijziging moeten de aandeelhouders zich uitspreken. Umicore zal daarom een algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen. Die zal ten laatste op 30 april 2021 plaatsvinden.