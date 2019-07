Aziatische beurzen vlak tot licht hoger

Goedemorgen. In New York bleven de Dow Jones en de S&P500 dinsdag dicht bij huis, terwijl de Nasdaq Compositie een half procent klom. Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, getuigt twee dagen lang in het Amerikaanse Congres. Vandaag spreekt hij in het Huis van Afgevaardigden over de economische en politieke vooruitzichten en over hoe de Fed daarop gaat inspelen.

Dat maakt beleggers voorzichtig en dat zien we vanmorgen ook in Azië. De beurzen blijven stabiel in Tokio en Shanghai, en gaan licht hoger in Hongkong. Seoel (+0,7%) presteert het best.

‘Tenzij we enkele grote rode vlaggen krijgen van het getuigenis in de komende twee dagen, zullen we een soepelere omgeving binnentreden’, zei aandelenstrateeg Anna Han van Wells Fargo Securities aan Bloomberg TV. ‘Dat is een kans om weer risico te nemen.’