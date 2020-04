Aziatische beurzen voorzichtig bij start resultatenseizoen

MDxHealth Inc., de Amerikaanse dochter van het gelijknamige kankerdiagnosticabedrijf, krijgt een lening van 2,3 miljoen dollar van de U.S. Small Business Administration. Het gaat om een ‘Paycheck Protection Program’-lening (PPP-lening) die bedoeld is om Amerikaanse kmo’s in staat te stellen hun vast personeel te houden in deze coronatijden. De lening heeft een looptijd van twee jaar en een intrestvoet van 1 procent per jaar. Bedrijven krijgen zes maanden uitstel om met de terugbetalingen te starten.