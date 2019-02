Aziatische beurzen vrezen opflakkering handelsoorlog

Goedemorgen! We beginnen de dag met een blik op de Aziatische beurzen. De beurzen op het Chinese vasteland zijn nog steeds dicht wegens de Nieuwjaarsviering, maar Hongkong is weer open.

Gemiddeld zakken de aandelenmarkten in Azië 1,1 procent. In Hongkong, dat drie dagen gesloten was, blijft het verlies beperkt tot 0,6 procent maar in Tokio ging de Nikkei 2 procent onderuit.