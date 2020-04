Aziatische beurzen winnen ondanks Chinese krimp

Het economische beeld is wereldwijd al weken duidelijk: krimp door de coronacrisis. Maar tot nu toe hadden we nog niet echt een cijfers over de bruto binnenlands producten (bbp) - die de werkelijke omvang van de economie meten - van de verschillende landen. Maar nu hebben we dat dus wel van China: in het eerste kwartaal kromp de Chinese economie met 6,8 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat cijfer is slechter dan de 6 procent krimp waar economen rekening mee hielden.