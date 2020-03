Aziatische beurzen winnen terrein

In Azië staan de beurzen in de plus na stevige winsten op Wall Street, waar de Dow Jones op drie dagen tijd al een kwart hoger is gesprongen. Het optimisme komt nadat de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, in een interview met de Amerikaanse tv-zender NBC zei dat hij agressief geld in de economie zal blijven pompen: 'Als het op kredietverlening aankomt gaan we nooit zonder ammunitie vallen'.