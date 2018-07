Europese beurzen trekken hoger

Neupro, een van de succesmedicijnen van UCB , is in China goedgekeurd voor de behandeling van de ziekte van Parkinson in een vroeg stadium. Neupro mag er als monotherapie worden toegediend of in combinatie met levodopa. Dat is een van de meest gebruikte geneesmiddelen tegen Parkinson. Neupro wordt toegediend door de huid via een pleister.