Aziatische beurzen zetten handrem op

In New York bereikte de S&P500 maandag een nieuwe recordstand . Beleggers waren verrukt dat Trump en Xi in Osaka overeengekomen zijn de handelsbesprekingen te hervatten.

Met uitzondering van Hongkong – dat maandag dicht was en dus nog een achterstand had in te halen – doen de Aziatische beurzen het maar flauwtjes. Er is veel onzekerheid of de VS en China op termijn wel tot een handelsakkoord zullen komen. Vooral daar Trump nu met bijkomende importheffingen op Europese producten dreigt.