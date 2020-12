Een bijkomend stimulusplan voor de Amerikaanse economie ligt binnen handbereik volgens de leider van de meerderheid in de Senaat, Mitch McConnell. Republikeinen en Democraten zijn er echter nog niet helemaal uit. Er is nog een weekendje werk om een deal door het Congres te krijgen. De onderhandelingen zouden wel een duwtje in de rug krijgen van de Amerikaanse steunaanvragen, die donderdag onverwacht sterk bleken te zijn toegenomen.

De beurzen in Azië zoeken dan ook wat richting bij lage volumes. In Hongkong (-1%) en Sydney gaat het lager, Tokio gaat op en neer, terwijl er winsten op het bord staan in China en Zuid-Korea. In Shanghai is dat onder meer te danken aan steelkoolmijnen die opveren nu er in sommige Chinese provincies stroomtekorten zijn.