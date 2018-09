Aziatische markten beperken de Trump-schade

Het Luxemburgse Shurgard bevestigt vanochtend het bericht in onze krant : de uitbater van grote en kleine opslagruimten komt naar de beurs van Brussel. Daarbij zal het nieuwe aandelen uitgeven: het gaat dus om een kapitaalverhoging en niet om bestaande aandeelhouders die cashen. Met de transactie wil Shurgard groei en een grote lening financieren.

Shurgard verhuurt 1,2 miljoen vierkante meter aan self-storage, verspreid over 228 sites in 7 landen: Nederland, Frankrijk, Zweden, het VK, België, Duitsland en Dneemarken. Er werken 700 mensen voor 150.000 klanten. De hoogdaandeelhouder is het Amerikaanse Public Storage.