Aziatische markten leven op hoop

Een downgrade van de kredietwaardigheid voor de Italiaanse staatsschuld door kredietbeoordelaar Moody's kan zo dadelijk zijn effect tonen op de Europese beurzen. Nu Moody's de terugbetalingscapaciteit van de Italiaanse overheid lager inschat is dat slecht nieuws voor banken, verzekeraars en fondsen die de staatsobligaties van dat land bezitten omdat dat papier meer oplevert dan op de meeste andere plaatsen in de eurozone.

Nieuw is de beweging die we eind vorige week al zagen, waarbij ook voor andere Zuid-Europese landen lenen duurder omdat het in Italië moeilijk ging. De staarwedstrijd tussen Italië en de EU wordt steeds meer gezien als een bedreiging voor de hele muntunie, en niet alleen voor Italië.