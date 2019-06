Aziatische markten zetten de handrem op

In Azië gaat het er vanmorgen vrij rustig aan toe. Het globale beeld is gemengd met verlies in Tokio (-0,8%), winst in Hongkong (+0,7%), een vlakke beurs in Shanghai en beperkte winst in Seoel (+0,35%). Traders houden zich wat in en nemen geen grote posities in aangezien het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag gepland is.