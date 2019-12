Aziatische markten zetten kerstrally voort

De Europese aandelenmarkten houden op tweede kerstdag de deuren gesloten. In Azië is er wel handel. De meeste beursindexen zetten de rit naar boven verder. In Tokio sloot de Nikkei-index 0,6 procent hoger. In China verstevigt de Shanghai Composite met een stevige 0,9 procent. Hongkong blijft gesloten. Op de meeste andere markten zijn er lichte winsten.