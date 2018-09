De kapitaalverhoging die Argenx in de VS en Europa doorvoerde, is een succes geworden. Het Nederlands-Belgische biotechbedrijf, dat met efgartigimod een potentieel goudhaantje in huis heeft, heeft in totaal 300,6 miljoen dollar opgehaald. Dat bedrag kan nog tot 15 procent hoger uitkomen als de overtoewijzingsoptie wordt uitgeoefend. De nieuwe ADS'en werden uitgegeven tegen 86,50 dollar het stuk. Dinsdag zakte de koers in New York al in die richting (-6,9% tot 87,3 dollar).