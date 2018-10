Azië diep in het rood

De Amerikaanse WTI-olie is onder de 70 dollar gezakt na verrassend hoge voorraden in de VS en de berichten uit Saoedi-Arabië dat het de olieprijs niet zal gebruiken als politiek wapen.

Volgens de energieminister van het Arabische land zijn ze klaar om de olieproductie binnenkort op te trekken naar 11 miljoen vaten per dag. Ze geven aan dat ze niet zullen teruggrijpen naar een olie-embargo in de diplomatieke strijd met de VS. Tegelijk zijn de Amerikaanse olievoorraden aan hun langste stijgingsreeks bezig sinds maart 2017.