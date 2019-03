Azië houdt hoofd koel na techrally in New York

Sportschoenenproducent Nike realiseerde in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een zwakker dan verwachte omzet in de VS. En dat stuurde het aandeel gisterenavond circa 5 procent lager in de nabeurshandel. De winst per aandeel (68 cent) en de omzet (9,611 miljard dollar) waren nochtans beter of in lijn van de verwachtingen, met dank aan de verkoop buiten de VS. Onder meer in China boekt Nike succes.