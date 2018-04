Het Duitse maar in Amsterdam noterende bedrijf Curetis heeft in de Verenigde Staten groen licht gekregen om zijn Unyvero-systeem en een patroon om infecties van de lagere luchtwegen op te sporen op de markt te mogen brengen. Unyvero is een minilabo dat op korte tijd uitsluitsel kan geven over bepaalde ziekten en - in het geval van de LRT Infection Cartridge - ook over de mogelijke werkzaamheid van antibiotica.

Curetis hoopt zijn minilabo en de patroon om infecties van de lagere luchtwegen op te sporen (zoals pneumonie) nog dit kwartaal op de markt te brengen in de VS. Daarvoor staat een team van meer dan 20 ervaren experts klaar in de vestiging in San Diego. In het eerste jaar wil Curetis tussen 60 en 80 Unyvero-toestellen plaatsen. De aanvraag voor een tweede toepassing of patroon is in voorbereiding, zegt topman Oliver Schacht van Curetis in een persbericht.