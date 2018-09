Azië in het rood door handelsconflict

Inditex , de kledinggroep boven Zara, Massimo Dutti en Oysho, zag de omzet in het eerste halfjaar met 3 procent stijgen tot 12 miljard euro. Op vergelijkbare basis bedroeg de groei 4 procent, wat het zwakste tempo in vier jaar is. Inditex had last van ongunstige weersomstandigheden, negatieve wisselkoerseffecten en de concurrentie van onlinewinkels.