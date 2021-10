Azië kleurt rood in het zog van Wall Street

De hamvraag is of oktober beterschap brengt. De problemen zijn niet veranderd: hoge grondstofprijzen en dito inflatie, schaarse energie, opstoten van de coronapandemie, strengere regelgeving in China, het lot van de Chinese vastgoedreus Evergrande… Een lichtpunt is wel dat er in de VS een (tijdelijke) oplossing is voor het dreigende kastekort van de Amerikaanse overheid. Het Huis van Afgevaardigden heeft een negen weken lopende uitgavenwet goedgekeurd.