Azië op ruime winst | Europese futures in het groen

Goedemorgen! De Amerikaanse beurzen sloten gisteren in het groen na een verliesdag in Europa. De Aziatische beurzen noteren met ruime winsten. Beleggers putten moed uit enkele luwende risico's. In Europa koelt de galoperende gasprijs af na uitspraken van Poetin. Tegelijk bestudeert de ECB een nieuw obligatie-aankoopprogramma om schokken op te vallen als de pandemiesteun wordt uitgefaseerd. In de VS is een doorbraak in zicht in de discussie rond het schuldenplafond. En de Sino-Amerikaanse relaties lijken te ontdooien na een gespannen periode. President Biden plant een meeting met president Xi voor het jaareinde.