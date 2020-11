Azië sluit zich aan bij vaccinoptimisme

Recticel doet een grote overname in Zwitserland. Voor 270 miljoen Zwitserse frank (251 miljoen euro) neemt het FoamPartner over, een specialist in technische schuimrubberoplossingen voor de mobiliteitsmarkt, industriële toepassingen en de ‘living & care’-markt. ‘Er is significante complementariteit en opwaarts synergiepotentieel met Recticel’, klinkt het in een persbericht.