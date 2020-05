BNP Paribas ziet winst 20 procent zakken

Goedemorgen! Terwijl de Europese beurzen maandag een verse verkoopgolf over zich heen kregen, hield Wall Street dankzij een late rally prima stand.

We kunnen eindeloos discussiêren over het verschil tussen de Europese beurzen en Wall Street, maar de essentie is en blijft dit: terwijl de Europese beursbarometers als Bel20 en Euro Stoxx50 volgestouwd zitten met afgestrafte bankaandelen, neemt Big Tech Wall Street en zeker op Nasdaq op sleeptouw. We illustreren met bijgevoegde grafiek: Bel20 noteert door ING (-56%), KBC (-30%) en AB InBev (-47%) nog altijd een kwart onder het peil van begin dit jaar.

Nasdaq, daarentegen, heeft dankzij het 'FAANG'-quintet (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google/Alphabet) de crisis bijna verteerd. Netflix is met een plus van 32 procent één van de winnaars van de lockdown, ook Amazon (+25%) floreert in deze crisis.

In het algemeen is Big Tech met zijn bergen cash uitstekend gewapend om deze crisis uit te zweten, zeker in een wereld waar thuiswerken de nieuwe norm wordt. Een voorbeeld is Microsoft, dat niet bij het quintet hoort maar dankzij Skype en Teams door massa's lockdowners en thuiswerkers in de wereld ontdekt is.