Barco blijft onder de verwachtingen

De Nikkei in Tokio ging 1,4 procent hoger de dag uit en bereikte het hoogste niveau in zeven weken. Retailer Fast Retailing en robotmaker Fanuc, twee zwaargewichten in de index, wonnen 2,1 procent en 2,9 procent. Ook technologiebedrijven als Advantest en TDK zaten in de lift met winsten van 3,8 procent en 2,5 procent.

Elders in Azië gingen de beurzen ook vooruit. In Seoul kreeg de Kospi er 0,9 procent bij onder aanvoering van technologieconcern Samsung (plus 2,6 procent). De All Ordinaries in Sydney won 0,3 procent en in Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds 0,8 procent in de plus.