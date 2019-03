De huidige voorzitter, Olivier Goudet, is ook CEO van drankengroep JAB. Die focust oorspronkelijk op koffie (Douwe Egberts), maar komt met frisdranken als Canada Dry, Schweppes en 7Up steeds meer in het vaarwater van AB InBev , dat met alcoholarme of -vrije drankjes probeert de teruglopende consumptie van klassieke pils te counteren. En dus kiest Goudet nu voor JAB.