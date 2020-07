Barco schiet onder de lat

Barco komt zojuist met cijfers. De beeldvormingsgroep ziet de omzet in het tweede kwartaal dalen met maar liefst 18 procent tot 407,2 miljoen euro. Dat is veel zwakker dan de 15 procent krimp die analisten hadden verwacht. Het is ook flink onder de vork die het bedrijf zelf eerder aangaf: een omzetdaling tussen 10 en 15 procent.

De divisie Entertainment, die projectoren en schermen voor bioscopen en grote evenementen levert, heeft flinke last van de coronacrisis. Door de uitbraak van het virus zijn veel grote evenementen afgelast, waardoor de vraag naar projectoren vanuit deze sector significant gedaald is. Daarnaast stellen bioscopen investeringen in nieuwe state-of-the-artprojectoren uit door de coronacrisis. Bioscopen waren voor enkele weken gesloten en ook nu mogen bioscopen in veel landen maar een beperkte hoeveelheid mensen in de zaal laten. Dat eet aan de inkomsten en dus aan de investeringsbereidheid.