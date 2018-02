De analisten blijven duidelijk positief over de zinkproducent. De voorbije jaren waren een hobbelige rit voor de Nyrstar-aandeelhouders, met geldproblemen, stijgende schulden en vertraging van belangrijke projecten, geven ze toe. Maar er is beterschap op komst. ‘Wij geloven dat Nyrstar nu in een positie is om de vruchten te beginnen plukken van eerder investeringen en hoewel de schulden in absolute termen nog kunnen stijgen, verwachten we dat de schuldratio’s zullen dalen door de verbeterende winst- en cash-generatie.’