Wie nog wat huiswerk te maken heeft over de bedrijven in zijn beleggingsportefeuille, krijgt daar de komende dagen gelegenheid toe. De resultatendrukte van gisteren en eergisteren neemt abrupt af, om volgende week woensdag en donderdag weer op volle kracht te draaien.

Vanochtend staat het piepkleine Zenitel op de agenda, nabeurs verwachten we de cijfers van Retail Estates. In New York rapporteren PepsiCo, Kraft Heinz en Deere.