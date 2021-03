Bekaert keert stevig dividend uit

IBA meldt een zogeheten 'down payment' te hebben ontvangen van het Koreaanse kankercentrum (NCCK) voor de installatie van een compacte Proteus ONE protontherapiesysteem. NCCK is al sinds 2007 klant van IBA met de aankoop van een Proteus PLUS (drie kamers). IBA kondigde het nieuwe contract uit Korea al aan in de trading update van januari.