Bekaert naar laagste koers in vijf jaar

'We gaan overal over de tongen, omdat we overal deals aan het sluiten zijn,' zei CEO Fran!ois Fornieri ietwat pocherig na een feestelijk geslaagde kapitaalverhoging. Sindsdien stromen de persberichten binnen; vandaag kondigt de specialist in vrouwengeneeskunde aan dat het zijn vaginale ring Myring mag lanceren in het VK. Myring is een generisch geneesmiddel, 'en heeft voorlopig geen generische concurrenten in een markt van 1,2 miljoen euro'. In de komende maanden wil Mithra gelijkaardige handtekeningen krijgen van de autoriteiten in o.a. Kroatië, Hongarije, Tsjechië, Polen, Letland, Slovakije en Slovenië.