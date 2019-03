Bekaert schrapt margedoel van 10 procent

Bekaert knipt na het zwakke 2018 stevig in het dividend: dat zakt met 40 cent of 36 procent naar 0,70 euro per aandeel. Daarmee keert de staaltechnologiegroep niettemin de volledige nettowinst aan de aandeelhouders uit: de winst per aandeel zakt namelijk veel forser dan het dividend, van 3,26 naar 0,70 euro per aandeel.