Bekaert stuurt positief winstalarm uit

Staaldraadverwerker Bekaert laat in een persbericht weten dat de halfjaarresultaten, die op 30 juli worden bekendgemaakt, niet alleen fors hoger zullen uitkomen dan in vorige verslagperiodes maar ook de consensusverwachtingen fors zullen overtreffen.

We mogen ons volgen Bekaert verwachten aan een geconsolideerde omzet van 2,3 miljard euro over de eerste zes maanden van 2021. Dat is 30 procent meer dan in de eerste helft van 2020 en houdt een herstel naar de niveaus van vóór de coronacrisis in.