Bekaerts laatste dag in de Bel20

Toen Euronext op 7 maart bekendmaakte dat Bekaert uit de Brusselse graadmeter zou verdwijnen en plaats moest ruimen voor Ablynx , een bedrijf dat binnenkort wordt overgenomen door het Franse farmaconcern Sanofi, waren velen verontwaardigd. Bekaert is immers een ‘éminence grise’ op de Brusselse beurs, waar het in 1972 naartoe trok.



Sinds de lancering van de Bel20 in 1991 zat Bekaert onafgebroken in de index, op een half jaar na. In juni 1999 moest het Zwevegemse bedrijf plaats maken voor Agfa-Gevaert, maar al in december van datzelfde jaar kwam Bekaert opnieuw in de Bel20. Het verving toen het cementbedrijf CBR dat was overgenomen door HeidelbergCement.



Dat Bekaert nu uit de Bel20 wordt gewipt, is te wijten aan de zwakke koersprestatie van vorig jaar. Afwachten of de West-Vlaamse trots vandaag zijn verblijf in de Bel20 in schoonheid kan besluiten.