Bel20 op weg naar 4.000 punten na techrally in New York

Dankzij de nieuwe records van donderdag in New York en de verdere klim vandaag van de meeste Aziatische beurzen noteert de MSCI ACWI (All Country World Index) op een nieuw record. De index wint momenteel 0,37 procent tot 565,45 punten.

In de laatste drie maanden van 2019 klom de MSCI ACWI met bijna 9 procent. Een kwartaalprestatie waar de index in het voorbije decennium maar een paar keer in slaagde. De rally werd ondersteund door de niet aflatende kooplust van de Amerikaanse consument én door het vooruitzicht op een ‘fase 1-deal’ tussen de VS en China.

De vraag is nu of Trump en Xi die gedeeltelijke handelsovereenkomst effectief ondertekenen en of het akkoord een nieuwe basis voor verdere economische groei vormt, merken marktpartijen op.