Bel20-sterren openen de boeken

In het derde kwartaal beliepen de inkomsten die Texaf uit de verhuring van woningen en kantoorruimte in Kinshasa haalt, 5 miljoen euro. Dat is 3 procent meer dan tijdens de overeenkomstige periode van 2020. De leegstand waarvan sprake was in het halfjaarrapport, is bijna volledig verdwenen. Deze leegstand was een gevolg van de sluiting van de Congolese grenzen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Het nieuwe vastgoed dat Texaf op de markt bracht – 33 appartementen van het project Bois Nobles II en 3.200 m² kantoorruimte in Petit-Pont – is volledig verhuurd.