Belegger maakt Big Tech beetje kleiner

Met Alenura slaagt Hyloris er in om, zoals beloofd, dit jaar nog een vierde middel toe te voegen aan zijn portefeuille, merkt Stijn Van Rompay op in een persbericht.

Het partnerschap houdt in dat Vaneltix voor de verdere ontwikkeling, productie, regelgevende zaken en commercialisering van Alenura zal instaan, in samenwerking met Hyloris. In ruil zal Hyloris in stappen tot 6,7 miljoen dollar investeren en een lening van 0,5 miljoen dollar verstrekken. Hyloris zal later recht hebben op een percentage van de marge die Vaneltix op het product realiseert.