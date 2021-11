Belegger pauzeert even recordjacht

In Washington is een Democratisch voorstel om miljardairs belasting te laten betalen op latente (dus niet gerealiseerde) winsten een snelle dood gestorven .

De belastingvrije latente meerwaarden - in tegenstelling tot de meerwaardebelasting op verzilverde winsten - zijn veel Amerikanen een doorn in het oog. Omdat rijke Amerikanen met die latente meerwaarden als onderpand goedkoop lenen en zo belastingvrij lenen. ' Buy, borrow, die ', heet die steeds populairdere strategie bij Amerikaanse fiscalisten.

Eén van de gangmakers van het voorstel is Ron Wyden, een senator uit Oregon. Wat een geïrriteerde Elon Musk er dit weekend toe aanzette zijn tweeps te vragen of hij dan maar 10 procent van zijn stukken moest verkopen om belastingen te betalen. Het antwoord: 'ja'. Al was de senator niet onder de indruk.