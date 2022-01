Belegger schrikt weer (even) van strenge Fed

Op volledige resultaten is het wachten tot 24 februari, maar in een persbericht verschaft VGP al enkele 'highlights' over 2021. Dat 2021 voor de specialist in logsitiek vastgoed een boerenjaar zou worden was al duidelijk met de beresterke update in november en vertaalde zich in een ruime verdubbeling van de beurskoers over het voorbije jaar.

We tekenden vorig jaar meer nieuwe huurovereenkomsten dan onze volledige huuropbrengsten vier jaar geleden Jan Van Geet VGP-CEO

VGP tekende voor 80 miljoen nieuwe en vernieuwe huurinkomsten, wat de totale huuropbrengsten op jaarbasis op 256 miljoen euro brengt. Dat is jaar op jaar een stijging van 38 procent. Best indrukwekkend is ook de grondbank: de oppervlakte aan nieuw verworven en (in functie van later vergunningen) toegezegde gronden beliep 10,9 miljoen m² en stemt overeen met 5 miljoen m² potentiële toekomstige verhuurbare oppervlakte aan magazijnen. Ter vergelijking: de huidige portefeuille beloopt 3,1 miljoen m².

'We tekenden vorig jaar meer nieuwe huurovereenkomsten dan onze volledige huuropbrengsten vier jaar geleden', illustreert CEO, oprichter en grootaandeelhouder Jan Van Geet het sterke groeipad. De in 2016 afgesloten joint venture met de vastgoedpoot van de Duitse verzekeraar Allianz is daar een belangrijke factor bij: die laat VGP toe regelmatig projecten te verzilveren - en dus meerwaarde naar boven te pompen - zonder de controle op die projecten te verliezen, cash die vervolgens in de snelle uitbreiding van de Europese grondbank kan gerecycleerd worden.