Belegger start week met handrem op

In april kondigde vermogensbeheerder Standard life Aberdeen aan dat het in de toekomst abrdn zou heten. Dit werd onthaald met veel spot. Maar de naamsverandering gaat door en is vanaf vandaag officieel. CEO Stephen Bird heeft hier een goede reden voor: 'abrdn is makkelijker te googelen. Aberdeen is een stad in Schotland en een voetbalclub, abrdn is uniek.' Of de zet dankzij deze uitleg van hoongelach gespaard gaat blijven is maar de vraag.