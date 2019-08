Belegger vlucht in goud

Nou moe. De Reserve Bank of New Zealand verraste net met een renteverlaging van 50 basispunten tot 1 procent. Geen enkele van de door Bloomberg gepolste economen hadden die stevige knip zien aankomen.

'In de toelichting zijn er een aantal verwijzingen naar een zwakke economie die ons perplex laten,' zegt ING-econoom Rob Carnell. 'Het cijfer over het eerste kwartaal is intussen voorbijgestreeft, dat over het tweede wordt pas op 19 september gepubliceerd. Ofwel heeft de RBNZ al zicht op dat cijfer, wat mogelijk is, ofwel vrezen ze voor een zeer grote impact van de huidige moeilijke omgeving door de handelsoorlog'. Dit lijkt ons voldoende voor een knip met 25 basispunten, maar niet voor 50'.