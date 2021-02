Belegger zet stevig in op groeispurt

De reden? De bioscoop is tijdens de pandemie duidelijk iets te vroeg dood verklaard. Maoyan Entertainment, de belangrijkste verkoper van onlinetickets, meldde dat er over de eerste vijf dagen van het Chinese nieuwjaar voor 5,7 miljard renminbi (730 miljoen euro) tickets verkocht zijn, een stijging met 33 procent tegenover een jaar eerder.

Een signaal dus dat de Chinezen de cinema met groot enthousiasme herontdekken, nu het coronavirus ingedijkt is. Volgens de eerste voorlopige data heeft China de Verenigde Staten onttroond als belangrijkste bioscoopmarkt ter wereld: Maoyan raamt dat de verkoop van cinematickets in China vorig jaar omgerekend 3,1 miljard dollar opleverde . Dat is een daling met twee derde tegenover 2019, maar méér dan de traditionele Amerikaanse marktleider.

De heropleving van de Chinese markt is een opsteker voor Barco, een belangrijke leverancier van projectoren op de Chinese bioscoopmarkt. 'We zien de eerste positieve signalen in China', zei Jan De Witte, CEO van de beeldvormingsgroep, in oktober al.