Belegger zet zich schrap voor dolle week

Allereerst is er dinsdag de small matter van de Amerikaanse presidentsverkiezingen: Donald Trump of Joe Biden, that's the question. Donderdag is er dan nog in de Verenigde Staten ook nog eens een bijeenkomst van de centraal bankiers. Een centrale bank waar voorzitter Jerome Powell de jongste tijd zijn frustratie over politici die talmen met stimulus allerminst probeerde te verbergen. Stimulus die volgens Powell nodig is om de gezinsconumptie te stutten, nu bij een opmars van het virus het herstel dreigt te stokken. Dat laatste zullen we mogelijk zien in het jobrapport van vrijdag, al rekenen economen nog altijd op een herstel van 600.000 jobs in oktober.