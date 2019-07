Belegger zet zich schrap voor zomerse cijferstortvloed

Dinsdag nabeurs waren er al cijfers van X-Fab . De chipbakker voor de autosector wordt midscheeps getroffen door de crisis bij zijn belangrijkste klanten, met een tweede belabberd kwartaal op rij . Over het tweede kwartaal kwam de omzet uit op 131,6 miljoen dollar, nauwelijks beter dan de 131 miljoen over het eerste kwartaal en 15 procent minder dan een jaar eerder. In de autosector, goed voor zowat de helft van de omzet, beliep de krimp 21 procent.

Door de relatief hoge vaste kosten van de chipbakker richt die forse krimp van de bovenste lijn een ravage aan lager op de resultatenrekening. De brutobedrijfswinst (ebitda) kromp bijna 60 procent naar 11,77 miljoen euro. Positief was wel dat de marge weliswaar halveerde tot 8,9 procent, maar aan de bovenkant van de voorspelde 3 à 9 procent uitkwam. Na afschrijvingen en financiële lasten sloeg het bedrijfsresultaat om van 13,5 miljoen winst naar 5,6 miljoen verlies. Netto was er in plaats van 1,5 miljoen winst een verlies van 8,1 miljoen of 6 cent per aandeel.