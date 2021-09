Beleggers kijken naar stijgende rente

Goedemorgen! De stijgende rente zet neerwaartse druk op de technologiewaarden. Terwijl de industriegraadmeter in New York gisteravond 0,2 procent hoger sloot, gingen de S&P500 en de Nasdaq respectievelijk 0,3 en 0,5 procent lager. Door de hogere inflatiegraad in de VS en door de snel oplopende energieprijzen verwacht de markt dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) snel zal beginnen met de afbouw van de monetaire stimulus.